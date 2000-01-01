журнал схемотехника бесплатно

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"Схемотехника" – российский научно-популярный журнал, издававшийся с 2000 по 2007 год. В журнале рассматривались оригинальные схемотехнические решения и давались описания законченных устройств. Тематика журнала – цифровая и аналоговая техника, силовая электроника и источники питания, устройства автоматики, управления и регулирования, аудиотехника, телефония, автомобильная электроника, системы безопасности, измерительные устройства, малотиражные электронные технологии, программное обеспечение, а также полезная справочная информация для электронщиков.