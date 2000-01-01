журнал схемотехника бесплатно

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Схемотехника
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"Схемотехника" – российский научно-популярный журнал,
издававшийся с 2000 по 2007 год. В журнале рассматривались оригинальные
схемотехнические решения и давались описания законченных устройств.
Тематика журнала – цифровая и аналоговая техника, силовая электроника и источники питания, устройства автоматики, управления и регулирования, аудиотехника, телефония, автомобильная электроника, системы безопасности, измерительные устройства, малотиражные электронные технологии, программное обеспечение, а также полезная справочная информация для электронщиков.
Сх.Т. 2000: 1 ; 2
Сх.Т. 2001: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12
Сх.Т. 2002: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12
Сх.Т. 2003: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12
Сх.Т. 2006: 1
Сх.Т. 2007: 1 ; 2
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